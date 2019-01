Os vereadores de Canoas se reúnem, nesta terça-feira, 22, às 15h, em sessão extraordinária. Com base em ofício encaminhado pelo prefeito Luiz Carlos Busato, será apreciado o projeto de lei 02/19, que oficializa a instituição do Programa Talentos do Esporte de Canoas. A sessão acontece após a reunião da Comissão Representativa de janeiro.