Sessão solene na Câmara celebra os 79 anos de Canoas

Os 79 anos de emancipação política do município foram celebrados pela Câmara, na noite de terça-feira, 26, em sessão solene. Realizado no Auditório da Feira do Livro, na Praça da Bandeira, o evento reuniu autoridades, secretários municipais e representantes da área cultural.

O presidente da Câmara em exercício, vereador Gilson Oliveira (PP), enfatizou que, assim como ele, muitos cidadãos escolheram Canoas como a cidade do coração, embora sejam naturais de outros municípios. Afirmou que, ao longo dos anos, a cidade tornou-se um polo referencial na área industrial, empresarial, comercial e cultural.

O vereador Juares Hoy (PTB) e a vereadora Maria Eunice (PT) se pronunciaram sobre o aniversário da cidade. Juares destacou que o governo municipal tem feito o enfrentamento dos problemas comuns a uma cidade do porte de Canoas. Já Maria Eunice salientou que o aniversário é um momento de reflexão e lembrou que Canoas já foi conhecida como cidade dormitório.

Reflexão sobre o futuro

A prefeita em exercício, Gisele Uequed (Rede), afirmou que a cidade já se prepara para a comemoração dos 80 anos: “Os poderes Executivo e Legislativo devem fazer uma reflexão sobre os próximos 80 anos e o que se pretende deixar para as futuras gerações”, declarou. A mesa da sessão também foi composta pelo secretário municipal da Cultura e do Turismo, Mauri Grando, e pela patrona da 34ª Feira do Livro de Canoas, Luisa Geisler.