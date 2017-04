“Seu Chico” busca ajuda para 26 cães

Na manhã de segunda-feira, 10, a reportagem de O Timoneiro recebeu a visita do paraibano Francisco Clementino dos Santos, o Seu Chico, 50 anos, que busca ajuda para os 26 cães de quem cuida sozinho há mais de 7 anos. Ele contou que passa por dificuldades financeiras, além de estar com problemas de saúde, e precisa urgentemente encontrar um outro lar para os animais que resgatou das ruas.

Hoje, debilitado em função de uma doença grave, Chico faz apelo para que interessados em adotar os cachorros entrem em contato com ele. “Eu preciso de vocês, gaúchos. Vou embora porque preciso, mas meu coração vai ficar aqui. Tem 19 anos que não vou na minha terra, mas estou com câncer e não tenho outra saída. Amanhã não tenho comida, nem para mim. Estão todos famintos no canil. Estou no fundo do poço”, relata Chico.

Quem quiser ajudar o Seu Chico pode entrar em contato pelo telefone: 9830.00880 ou levar doações para o endereço: Rua Boa Vista, 695 – bairro Rio Branco, Canoas.