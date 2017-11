Show de humor com Cris Pereira e Nando Viana em Canoas

Os comediantes gaúchos reconhecidos nacionalmente se apresentam em Canoas no Rindo Afú, espetáculo de humor que é sucesso de público. Cris Pereira e Nando Viana comandam a atração, que vem à cidade com patrocínio da Racon Consórcios, por meio da Lei de Incentivo à Cultura e produção da Artistaria Produtora de Humor. A apresentação acontece dia 08 de dezembro, no Teatro da Ulbra, a partir das 20h30.

No espetáculo, os dois humoristas incluem no show atores amadores da região, como Leo Oliveira, Eduardo Mendonça e Saulo Chielle, com o objetivo de oportunizar o desenvolvimento de novos talentos.

A ação cultural envolve também a promoção do workshop “Let´s Play Desinibição”, que será oferecido no mesmo dia e local do espetáculo, às 15 horas. A atividade visa a integração familiar: “O objetivo é estimular o interesse da família pela cultura, não somente com o show de humor, mas com a experiência de fazer teatro e, quem sabe, descobrir talentos”, afirma o gerente Comercial e de Marketing, da Randon Consórcios, administradora da marca Racon, Cleber Sanguanini.

Ingresso solidário

Além dos ingressos normais e descontos previstos em lei, será possível adquirir entradas com 50% de desconto mediante a doação de um quilo de alimento, que deverá ser entregue no teatro no dia do espetáculo. A entidade beneficiada será a Parceiros Voluntários de Canoas.