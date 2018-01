Show do Mickey Mouse estreia em Canoas

O ParkShopping Canoas abriu sua programação de férias infantis com o espetáculo “O Show do Mickey Mouse”, da Disney. Os personagens Mickey, Minnie, Pluto, Pateta e Pato Donald desembarcaram no Centro de Eventos para uma temporada de shows de trinta dias.

O ingresso para os shows é adquirido por meio da troca de notas fiscais de compras nas lojas, desde o dia 3 de janeiro. A cada R$ 250,00 em compras, o cliente ganha dois ingressos (limite de quatro ingressos por CPF) para “O Show do Mickey Mouse”, da Disney.

O balcão de trocas está localizado no L2 – Piso Parque. Os participantes poderão escolher o dia e horário de participação, de acordo com a disponibilidade e enquanto durarem as entradas.

A promoção Compre e Ganhe terá 128 apresentações exclusivas do musical. O público pode assistir a um programa no formato talk show, apresentado pelo Mickey. As encenações acontecem de terça-feira a domingo em horários variados, das 10h30min às 20h30min, do dia 9 de janeiro até o dia 4 de fevereiro.

Fotos com Mickey

Após o término de cada espetáculo, o Mickey Mouse realizará um encontro especial para interagir com o público e tirar uma foto por grupo. O Meet&Greet é exclusivo para os espectadores de cada sessão, que poderão registrar esse momento especial com a sua própria câmera.

Disney

Parte da The Walt Disney Company Latin American, o escritório no Brasil é responsável pela marca Disney e seus negócios por todo o país, garantindo aos brasileiros a possibilidade de receber a Disney em seus lares, através da TV e entretenimento online, videogames e produtos de consumo, além da oportunidade de desfrutar os shows e filmes nos cinemas.

Dica de cinema:

O Destino de Uma Nação

Com a Grã-Bretanha à beira de perder a guerra para a Alemanha, Winston Churchill sofre pressão para fazer um acordo com Hitler para estabelecer o estado como parte do território do Terceiro Reich, mas resiste à pressão.

Programação UCI Cinemas ParkShopping Canoas – 11 a 17 de janeiro



Fala Sério, Mãe! 2D 13:00 17:15 21:30

Extraordinário 2D Dub 14:50 19:05

Jumanji: Bem-vindo à Selva 3D XPLUS 21:20

Jumanji: Bem-vindo à Selva 3D Dub XPLUS 13:50 16:20 18:50

As Aventuras de Tadeo 2 2D Dub 13:10

O Destino de Uma Nação 2D 15:05 17:40 20:15

O Rei do Show 2D 22:30

Viva A vida é uma Festa 3D Dub 13:30 15:45 18:00 20:15

Jumanji: Bem-vindo à Selva 2D 15:50

Jumanji: Bem-vindo à Selva 2D Dub 13:20 18:20 20:50

Star Wars: Os Últimos Jedi 3D 22:20

O Touro Ferdinando 3D Dub 13:00 15:20 17:40 20:00

Extraordinário 2D 22:05

O Estrangeiro 2D 17:15

A Estrela de Belém 2D Dub 13:00

O Estrangeiro 2D Dub 14:50 19:40