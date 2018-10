Simecan contará com a parceria da Prefeitura na Mercopar

O Simecan (Sindicato das Indústrias Metal-Mecânicas e Eletro-Eletrônicas de Canoas e Nova Santa Rita) confirmou sua participação na próxima edição da Mercopar (www.mercopar.com.br), Feira de Inovação Industrial que será realizada entre os dias 2 e 4 de outubro, em Caxias do Sul. A exposição seguirá o conceito de unir, em um único espaço, várias empresas que formarão a chamada Ilha Simecan. Neste ano, a iniciativa contará com a parceria da Prefeitura Municipal de Canoas.

“A situação econômica que o país atravessa está muito aquém do esperado. Precisamos, com urgência, retomar um caminho sólido de crescimento, pois muitas empresas já ultrapassaram o limite para se manterem em atividade, especialmente nos setores metalmecânico e eletroeletrônico. Por isso decidimos retornar à Mercopar, buscando novas oportunidades. E nada melhor do que contar com participação do município”, destaca o presidente do Simecan, Roberto Machemer.

A Mercopar 2018 é promovida pelo Sebrae RS com o apoio institucional da Fiergs e será realizada no Centro de Eventos da Festa da Uva, no horário das 13h às 20h.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Alexandre Bittencourt, ressalta que a Mercopar é uma oportunidade de destacar o potencial de Canoas. “Nosso município precisa aproveitar todas as ferramentas que permitam o incentivo à produção e ao desenvolvimento de nossa economia. A Mercopar é uma feira reconhecidamente de geração de negócios. Estaremos ao lado do Simecan para apresentar o potencial da nossa indústria e, também, divulgar o espaço que temos para receber novos investimentos, como é o caso do Parque Canoas de Inovação”, explica.