Simone e Simaria e Anitta confirmadas na Oktoberfest de Canoas

Além do já confirmado sucesso de público Wesley Safadão, a organização da primeira Oktoberfest canoense anunciou uma nova atração para o evento. Balada Loka, com a dupla Simone e Simaria, ao lado da cantora Anitta, promete animar uma das noites da Oktober.

Além da nova atração, através de seu perfil oficial no facebook, a organização do evento afirma que irá divulgar a programação completa no próximo dia 15 de maio. Na mesma data, a partir das 19 horas, serão iniciadas as vendas de ingressos.

Confira o clipe de Simone e Simaria e Anitta