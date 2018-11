Sindec comemora Dia do Comerciário com almoço festivo

A festa de comemoração ao Dia do Comerciário foi realizada com um almoço na última quarta-feira, dia 31 de outubro. O evento teve início para às 11hs, e continuou até às 14 horas, na sede do Sindicato dos Empregados no Comércio de Canoas (Sindec). Os comerciários foram recebidos pela equipe do sindicato, liderada pelo presidente do Sindec, Antonio Fellini, que dirige a entidade desde que a fundou em 1980.

O Dia do Comerciário é celebrado anualmente no dia 30 de outubro. Em Canoas, estima-se que o número de associados ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Canoas, de acordo com a entidade, passe de 12 mil. O Sindec é considerado referência nacional quando se fala em sindicatos de comerciários no país.

A equipe do jornal Timoneiro prestigiou o evento

Antonio Fellini e Dionísio Mazui