Sindilojas aponta previsão de vendas para Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é sempre esperado pelo comércio como uma boa oportunidade de aumento de vendas. Neste ano, a previsão do mercado é positiva, mesmo que semelhantes às de 2016. De acordo com o presidente do Sindilojas Canoas, Denério Neumann, as vendas devem aquecer diversos setores. “É uma data que movimenta a economia local, ninguém deixa de presentear seu amado ou amada, mesmo que os índices apontam para que este ano as vendas sejam semelhante a 2016, todos vão dar um presente ou até mesmo uma lembrancinha”, explicou. Denério ainda dá dicas para aumentar as vendas: “Usem a criatividade para atrair clientes, uma vitrine temática, o interior da loja tem que ser acolhedor e principalmente o atendimento”, justificou.

Segundo a pesquisa “Namorados 2017″, realizada pela Fecomércio-RS, a intenção de gastos dos gaúchos com presentes para o Dia dos Namorados deve se manter no patamar de 2016. Para 44,3% dos entrevistados o desembolso será o mesmo do ano passado. A parcela de consumidores que pretende investir mais é de 23,6%, contra 25,7% que admitem gastar menos. A intenção de gastos declarada neste ano é de R$ 162,83. O levantamento ouviu 385 pessoas em Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas e Ijuí.

Ação no Canoas Shopping

Na segunda-feira, dia 12 de junho, o Canoas Shopping promove pocket show com a dupla Claus e Vanessa. Eles cantam sucessos como “O Som do Mar” e “Medo de Amar”, tema da novela Malhação.

A dupla porto-alegrense de música pop se apresenta a partir das 19 horas na Praça de Alimentação do Canoas Shopping. A entrada é franca. Quem for ao Canoas Shopping ainda pode concorrer a quatro pacotes de viagem para duas pessoas com destino a Buenos Aires no sorteio “Amor Apaixonado” da promoção Tipos de Amor. Para participar basta trocar por cupons as notas fiscais de compras feitas durante o período da campanha nas lojas do Canoas Shopping. O sorteio acontece no dia 16, às 17 horas.