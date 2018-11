Sindilojas Canoas completa 43 anos de atividades

Em 1974, um grupo de comerciantes se reuniu com o intuito de defender os interesses dos comerciantes lojistas. No dia 30 de outubro de 1975, o Ministro do Trabalho Arnaldo da Costa Prieto recebeu a Carta Constitutiva da Associação do Comércio Varejista de Canoas (Sindilojas), que foi fundado oficialmente.

O Sindilojas é filiado à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), à Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), CCERGS, SESC, SENAC e IFEP. O Timoneiro publicará entrevista com o presidente do Sindilojas, Denério Rosales Neumann, na próxima edição.