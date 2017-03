Sindilojas Canoas e Sebrae apresentam projeto para empresários

Ocorreu na manhã desta quarta-feira, 29, na sede do Sindilojas Canoas, o evento “Café da Manhã Empresarial”. A atividade foi organizada pelo sindicato em parceria com o Sebrae. Na ocasião, foi apresentado o “Projeto Loja na Moda”, pensado especificamente para o comércio de Canoas.

“Só cresce quem tem conhecimento. Não é o mais inteligente ou o mais rápido e sim o que melhor se adaptar às mudanças agregando o conhecimento”, disse o presidente do Sindilojas Canoas, Denerio Neumann, durante o Café da Manhã. O presidente da entidade fez a abertura destacando a importância do Sebrae para melhorar o desempenho das empresas locais.

O “Projeto Loja na Moda”, apresentado pela palestrante do Sebrae, Patricia Meneguzzo Gregoletti, visa melhorar a atratividade das lojas canoenses: “O público alvo são os empresários do segmento de vestuário e calçados que querem e buscam fortalecer seu negócio, a gestão das empresas, aumentar as vendas e fidelizar clientes”.

“É uma grande oportunidade para os lojistas este apoio do Sindilojas e Sebrae e vem atender uma demanda carente em Canoas”, disse Hamudeh, da Sibrama Calçados e confecções. Para Luis, da loja Stylus Moda Íntima, o que mais marcou o encontro foi o destaque à importância de ofertar ambientes confortáveis aos clientes.

De acordo com o Sindilojas, aproximadamente 80% dos lojistas que estavam presentes no Café Empresarial aderiram ao projeto. Os empresários que tiverem interesse em participar devem entrar em contato com Patricia Gregolatto, pelo telefone: 51-35753760.