Sindilojas Canoas e Sebrae promovem o Prêmio “Selo de Qualidade na Gestão”

Na última sexta-feira, 20, o Sindilojas Canoas e Sebrae se reuniram para tratar dos últimos detalhes do Prêmio “Selo de Qualidade na Gestão”, que ocorre no próximo dia 31 de outubro, no Clube dos Empregados da Petrobrás – Cepe. Na ocasião o presidente do sindicato, Denerio Neumann recebeu o gerente regional do Sebrae RS, Marco Copetti e a equipe técnica que avaliou 37 empresas inscritas no projeto.

O executivo de diretoria, Edson Medeiros, participou também da reunião. Os dirigentes estão otimistas e já anunciaram que em 2018 será realizada mais uma edição do projeto, porém, mais arrojado e com muitas novidades.