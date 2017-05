Sindilojas Canoas realiza reunião-almoço com secretário de Segurança

O Sindicato do Comércio Varejista de Canoas (Sindilojas) realizou na última quarta-feira, 10 de maio, mais uma edição de suas reuniões-almoço. Desta vez, o principal tema abordado foi a Segurança Pública, com presença do secretário da pasta em Canoas, Ranolfo Vieira Júnior.

Identificação

Após saudar os presentes, Ranolfo deixou clara sua identificação com a cidade. Mesmo sem morar em Canoas, ele ressaltou a ligação criada com o município por ter trabalhado como delegado e por conta de sua atuação como docente na Ulbra.

Cobrança

“Sabemos que a área com mais reclamações é a da segurança e não é só em Canoas, é em todo o Brasil”, afirmou Ranolfo. O termo mais usado pelo secretário durante a reunião foi a “operacionalidade”, considerada por ele como a mais importante tarefa da secretaria por conta da sensação de insegurança na cidade. “Estamos dando um viés operacional à guarda municipal. Com base nisso começamos a implantar mudanças”, completa.

Integração

Outro ponto destacado por Ranolfo é a integração promovida por sua gestão junto à Brigada Militar e à Polícia Civil. “Montamos um planejamento conjunto, mapeamos os locais com maior incidência de crimes e desenvolvemos operações integradas”. Ele ainda ressaltou que já foram realizadas 19 operações do tipo.

Resultados

“Vejo a administração quase de maneira empresarial. Tenho que ver se cada ação está dando resultados”, afirma o secretário. De acordo com ele, em janeiro, Canoas registrou 23 homicídios. Já em fevereiro, foram 10. “Isso demonstra que estamos no caminho certo”.

Investimentos

Ranolfo ainda destaca que a Secretaria está investindo na capacitação da Guarda Municipal, por exemplo, através de um curso de porte de armas para 30 guardas municipais. O titular da pasta também lamentou a falta de uma assinatura em Brasília para que a guarda possa utilizar as armas que já foram compradas no ano passado. “Provavelmente terei que ir até a capital federal para tentar adiantar esse processo”, diz o secretário.

Sindilojas

O presidente do Sindilojas Canoas, Denério Neumann, citou a abrangência do Sindilojas e elogiou a atuação da guarda municipal. O empresário ainda destacou a importância do uso efetivo do contingente da guarda.

Sebrae

Em um segundo momento da reunião almoço, representantes do Sebrae firmaram parceria para capacitar os comerciantes na área de Gestão, através do programa “Atendimento Especializado”.

“Primeiramente buscamos conhecer e compreender a realidade e as necessidades dos negócios atendidos, para, através de atendimentos consultivos, entregar valor reconhecido pelo cliente, ajudando-o na evolução da sua empresa e consequentemente em sua sustentabilidade”, explicou a técnica do Sebrae, Tatiane Zago Medeiros.

O presidente do Sindilojas Canoas, Denério Neumann, ressaltou a importância da parceria da entidade com o Sebrae para capacitar os comerciantes e ajudá-los a alavancar seus negócios. O resultado é apresentado com base na percepção da ferramenta e do empresário.