Sindilojas concede homenagem a empresas e entidades canoenses

As comemorações relativas ao Dia do Comerciante (15 de julho), concentradas no Encontro do Varejo, organizado pelo Sindilojas Canoas, no dia 18 de julho, culminaram com um evento noturno realizado no Sesc Canoas. Na abertura, o presidente do sindicato, Denério Neumann, saudou os presentes e apontou a importância do comércio se manter atualizado e fortalecido no período de crise.

Após a abertura, foi realizada a apresentação do projeto Selo Qualidade na Gestão.

Foram expostos os critérios que levarão empresas a serem contempladas com o selo, que servirá para apontar e identificar empresas que estão alinhadas com a evolução e inovação do mercado. Logo após, empresas canoenses foram homenageadas por sua contribuição para a cidade e seus representantes subiram ao palco para receber um certificado. O jornal O Timoneiro foi um dos homenageados, representado no ato pelo seu diretor, Jorge Uequed.

Após a entrega dos certificados, Uequed falou em nome de dos homenageados e ressaltou a importância do Sindilojas e do comércio para o desenvolvimento da cidade. “Nós agradecemos a homenagem, não dirigida especialmente às nossas entidades ou representações, mas dirigidas à cidade. À uma cidade que soube construir o seu desenvolvimento na base do trabalho, da honra, da dignidade e da responsabilidade. Todos estes valores que o comércio soube fazer hoje, nesta homenagem, demonstram a responsabilidade da atividade comercial nesta cidade”, disse Uequed. Por fim, apresentações artísticas encerraram a noite de comemorações no Sesc Canoas.

Confira as empresas/entidades homenageadas:

Revista Símbolo – Jandir Sidnei Lautert

Diário de Canoas – Ricardo Lampert

ATAPEC – Carlos Olegário

Óticas vênus – Marilene Neumann

Livraria Canoas – Ivone Longhi

APAE – Paulo Bogado

CDL – Paulo Fritzen

Sicredi – Ronaldo Sielichow

O Timoneiro – Jorge Uequed

Laboratório Wesp ( Olina) – Max Wesp

Colégio La Salle Canoas – Elisa Medeiros

Lions Clube Internacional – ltamar Rodrigues, Mario Dhein e Zulma Osório