Sine Móvel em Canoas

A Sine Móvel estará em Canoas na sexta-feira, 24, e no sábado, 25, prestando serviços de encaminhamento para vagas de emprego e de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O atendimento ao público será das 8 às 17 horas, em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Pernambuco (Rua Capistrano de Abreu, 1721 – Bairro Niterói). A unidade participará do Programa Prefeitura Mais Perto, que leva serviços públicos para dentro das comunidades. O Programa é realizado pela Prefeitura por meio de apoios e parcerias.

Documentos necessários para atendimento:

Trabalhadores interessados em se candidatar a vagas de emprego devem comparecer ao local com Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Já para encaminhar Carteira de Trabalho é necessário apresentar:

– Documento oficial de identificação civil que contenha: nome, data, município e estado de nascimento, filiação, nome e número do documento com órgão emissor e data de emissão (original);

– Certidão de Nascimento ou de Casamento original, conforme estado civil (original);

– CPF;

– Comprovante de residência com CEP;

Nos casos de solicitação de 2ª via por continuação ou inutilização também é necessário apresentar Carteira de Trabalho anterior em condições de leitura de número e série. Caso número e série da CTPS não estejam visíveis, as informações podem ser adquiridas por meio de cópia da ficha de registro de empregado com carimbo do CNPJ da empresa, extrato do PIS/PASEP ou FGTS, requerimento do seguro-desemprego ou do termo de rescisão do contrato de trabalho homologado.

Já nos casos de solicitação de 2ª via por perda ou roubo, é necessário apresentar, ainda, boletim de ocorrência policial e documento que conste o número da CTPS anterior.