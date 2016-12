Sinprocan e secretário avaliam presente e futuro da Educação em Canoas

A educação está entre os pilares básicos de serviços que devem ser prestados à população. Historicamente, esta área sofre com falta de estrutura e pessoal, tanto na instância municipal, estadual e federal. Em Canoas, o novo secretário de Educação, José D`Avila, chega ao posto com grandes desafios pela frente. Ele esteve na redação do OT para falar sobre o atual momento da rede de educação canoense e sobre as primeiras ações da futura gestão.

O próximo secretário afirma que 2016 foi um ano difícil. O sistema sofreu com falta de professores, ocasionada por uma onda de aposentadorias. José acredita que a situação ocorreu por conta desse período de renovação no quadro de profissionais e afirma que nada poderia ter sido feito para mudar o panorama.

Questionado sobre a atual infraestrutura das escolas da cidade, D`Avila informa que existem realidades muito diferentes atualmente. “Estamos fazendo um levantamento, é já vimos que temos algumas situações que devem ser repensadas” afirma o futuro secretário, com um alerta para alguns locais que precisam passar até por uma reconstrução total.

“Ontem visitei uma escola, já recebi informações sobre os problemas que existem e as coisas que devem ser feitas”, comenta José. Ele informa que está tentando visitar escolas de diferentes regiões da cidade para ter um panorama.

Na área de segurança, José discorda de algumas atitudes tomadas na última gestão, quando foram retirados os guardas municipais e profissionais terceirizados das escolas. “Vamos rever essa situação. Vou identificar os casos urgentes para termos pelo menos um porteiro ou um guarda nas maiores escolas”, afirmou. Segundo ele, o objetivo será fortalecer as escolas, dando condições e tranquilidade tanto aos alunos como aos professores.

Primeiras ações para 2017

José D`Avila afirma que já está direcionando algumas medidas para o ano que vem. A principal delas é a mudança no sistema de férias dos servidores, relativos ao Ensino Fundamental. A ideia é de que as equipes tenham férias coletivas, desde o dia 9 de janeiro até 7 de fevereiro. Dessa forma, o futuro secretário acredita que todos terão tempo para organizar a burocracia do final do último ano, e ainda sobrará tempo para a mobilização do próximo ano letivo. Segundo D`Avila, a ideia é um consenso entre os servidores e será a primeira resolução da nova gestão de Educação. “Acho que será melhor para todo mundo. Nos anos anteriores, as férias têm sido em tempos diferentes para os servidores e isso não tem funcionado”, concluiu.

Presidente do Sinprocan avalia 2016

O presidente do Sindicato dos Profissionais em Educação Municipal de Canoas (Sinprocan) Jari Rosa de Oliveira, também conversou com a reportagem acerca do último ano no âmbito da Educação. Para ele, o ano foi negativo. “Só podemos ter esperança no novo governo. O secretário escolhido pelo Busato é um professor da rede e isso pode fazer com que ele olhe pelas condições de trabalho dos professores.”

Assim como o novo secretário de Educação, Jari aponta as aposentadorias como um dos problemas do último ano. Para ele, a situação deve persistir: “Se não tiver uma virada geral, em cinco anos não teremos mais professores. Mais de 300 foram nomeados esse ano, mas a maioria não ficou”.

O presidente do Sinprocan também avaliou a segurança nas escolas municipais. Segundo ele, a situação é crítica: “a escola João Palma da Silva foi assaltada doze vezes e a Castelo Branco seis vezes. Até agora 90% das escolas de Ensino Fundamental foram arrombadas”.

Já com uma visão do futuro, Jari de Oliveira afirma que o sindicato preparou uma lista de reivindicações para entregar ao novo prefeito, Luiz Carlos Busato (PTB) e ao novo secretário de Educação. “Vamos cobrar deles desde o começo que tenham uma postura diferente e que, ao contrário da atual gestão, não passem o mandato inteiro nos prometendo as mesmas coisas” concluiu.