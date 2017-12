Soroptimistas de Canoas recebem homenagem

O vereador Marcus Vinícius Machado (PDT), o Quinho, homenageou, na quinta-feira, 30, o Clube Soroptimista Internacional de Canoas. O Grande Expediente reconheceu o trabalho social realizado pela organização composta por mulheres de diferentes profissões e idades. As ações buscam, em sua essência, melhorar a vida de mulheres e meninas em suas comunidades e no mundo.

Quinho destacou a abnegação das integrantes do Clube Soroptimista. “Vocês fazem a diferença na vida das pessoas e, diante da falta do poder público, executam as políticas necessárias para acolher essas mulheres e jovens que tanto necessitam”, enfatizou.

Em Canoas, o Clube Soroptimista completa 36 anos. A presidente da organização, Valderes da Silva, comentou a importância da homenagem para dar visibilidade ao trabalho no município. “Temos a esperança de diminuir as dificuldades enfrentas pelas mulheres e possibilitar que tenham voz”, salientou. Valderes afirmou que, desde 1981, ano de sua fundação, a entidade obteve muitas conquistas, mas também enfrentou dificuldades. Segundo ela, a criação de um espaço para atendimento às mulheres e meninas é uma reivindicação antiga junto à administração municipal e que ainda não conseguiram concretizar.

O Grande Expediente contou com a presença de Roselene Santos, presidente eleita do Clube para o segundo semestre de 2018; e de integrantes da organização, entre elas, Jussara Rycembel, Leci da Silva, Marilene Neumann, Bernardete Longhi de Castro, Maria Luiza Harres Cunha, Carmem Ambrósio, Márcia Assmann, Michele Godói e Rose Guindani.