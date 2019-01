Sorteio do Minha Casa, Minha Vida é nesta quarta-feira, 16

A Prefeitura de Canoas, através da Secretaria Municipal de Habitação , realiza, na próxima quarta-feira, 16, o sorteio do programa Minha Casa, Minha Vida, no auditório Sady Schivitz. A seleção vai contemplar 250 famílias para o Residencial Pistoia e Santa Fé, no Bairro Rio Branco. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo site da Prefeitura de Canoas.

Para participar do sorteio, é necessário que o cidadão tenha realizado o recadastramento. Se enquadram nos critérios nacionais famílias residentes em áreas de risco, insalubres ou que tenham sido desabrigadas, comprovado por declaração do ente público; famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovado por autodeclaração; e famílias das quais faça(m) parte pessoa(s) com deficiência, comprovado com a apresentação de atestado médico.