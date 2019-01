Subprefeitura Nordeste conscientiza população sobre limpeza urbana

Marcio Antonio da Silva, subprefeito do Quadrante Nordeste, falou ao jornal Timoneiro sobre o trabalho de conscientização a respeito da limpeza urbana que sua subprefeitura está realizando.

“Estamos fazendo um trabalho de conscientização para o pessoal manter as praças limpas.

Estamos implantando aqui no Guajuviras este trabalho que já foi feito com sucesso também no bairro Mathias Velho”, explica Marcio.

Ainda de acordo com o subprefeito, o trabalho pode gerar economia para os sofres públicos:

“Estamos fazendo trabalho de limpeza e colocamos placas para trabalhar esta conscientização para que as pessoas não joguem lixo nos lugares públicos. Se os moradores se conscientizam, o dinheiro usado na limpeza pode ser usado para outras coisas e toda a cidade ganha com isso”.

“Logo após o Natal inauguramos um beco que a gente limpou, colocando nossa primeira placa para incentivar a conscientização das pessoas a respeito da importância de manter limpas as nossas ruas e praças. É um local que tem bastante acesso de crianças, que tem uma praça de um lado e uma escola do outro. Tinha muita reclamação de cheiro de bicho morto. Com o acúmulo de lixo também servia como esconderijo para pessoas que usavam drogas ali ou mesmo para assaltar. Demos uma revitalizada e essa placa serve como um marco do início do trabalho no nosso quadrante”, contou.

Marcio Antonio da Silva, mais conhecido como Marcinho, está há mais de 17 anos trabalhando na administração pública. Já foi gestor nas secretarias de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Mobilidade e diretor na Secretaria de Desenvolvimento Social.

A Subprefeitura Nordeste abrange uma região que contempla um público estimado de 95 mil pessoas. A área possui 14 escolas municipais de ensino fundamental, 11 estaduais e 11 de educação infantil. São 25 associações de moradores situadas nessa região. Atende os bairros Brigadeira, São José, Igara, Estância Velha, Olaria e Guajuviras.