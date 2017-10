SuperGeeks Canoas faz ciclo de palestras voltadas ao empreendedorismo juvenil

Na próxima quarta-feira, 25 de outubro, às 19h30, na Av. Doutor Severo da Silva , 1525, bairro Estância Velha, em Canoas, irá ocorrer o Play the Future, que é um encontro com palestras e atividades lúdicas que apresentam as principais mudanças no mundo e como elas podem abrir oportunidades para crianças curiosas e preparadas. Será aberta também a discussão de como uma mentalidade empreendedora, desde a infância, pode tornar pessoas transformadoras do mundo.

Confira a programação abaixo:

Palestra “Loading… Futuros desejáveis!”, com Felipe Menezes, criador da WTF! School

Palestra “Criando filhos para empreender”, com Juliano Murlick, criador do Triider

Palestra “Métodos criativos de ensino”, com Fernando Sturzbecher, professor da SuperGeeks Canoas

Haverá também jogos e atividades lúdicas para os convidados.

As vagas são limitadas e é necessário fazer inscrição pelo link: https://www.sympla.com.br/play-the-future-2017__199536