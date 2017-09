SuperGeeks desenvolve turmas sociais com bolsas de estudo

Marcelo Grisa

A maior escola de robótica e programação do Brasil quer oferecer bolsas de estudo em Canoas. A SuperGeeks, que abriu sua filial canoense há poucos meses, agora iniciou um programa de fomento para as chamadas turmas sociais para alunos da rede pública.

A instituição de ensino, que tem mais de 40 filiais em todo o país, quer incentivar a formação de profissionais de TI nas mais diversas classes sociais. “Países como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e muitos outros já têm projetos para tornar a programação parte do ensino básico. Não queremos ficar para trás mais uma vez”, aponta a diretora administrativa da SuperGeeks Canoas, Keli Kuhn Vanin.

Formando talentos locais

Serão selecionados estudantes de 9 a 12 anos, organizados em turmas sociais de 12 alunos. Critérios como notas e assiduidade dos alunos na escola serão consideradas para a escolha. Além disso, haverá prioridade para os potenciais bolsistas que estudem nas escolas mais próximas à SuperGeeks, que está localizada na Avenida Dr. Severo da Silva, 1525, no bairro Estância Velha. O projeto deverá ser, mais tarde, ampliado para bairros vizinhos.

O programa de turmas sociais já funciona em São Paulo, onde a rede surgiu em 2014, bem como em toda a região Sudeste. A oferta é para o mesmo curso regular dos alunos pagantes, sem prejuízo ao currículo. A metodologia utiliza uma ferramenta de gameficação – pontuando e recompensando os estudantes como se o aprendizado fosse um videogame.

Os métodos de trabalho da SuperGeeks, de acordo com a própria escola, são fundamentados na percepção de que o mercado está mudando rapidamente. “Assim como aprender inglês já foi um diferencial e hoje é básico, acreditamos que saber lógica de programação será tão ou mais fundamental nos próximos anos”, assegura Keli.

Adote um SuperGeek

A escola de robótica e programação abre também a iniciativa para pessoas físicas e jurídicas, que podem atuar como padrinhos ou madrinhas de estudantes selecionados. Os padrinhos poderão acompanhar o desempenho dos alunos através de relatórios frequentes. A SuperGeeks Canoas planeja realizar eventos de integração para que os patrocinadores conheçam os alunos e os projetos que eles desenvolvem no curso.

As quotas de patrocínio começam em R$ 100, podendo estender-se até uma bolsa semestral para um aluno. A SuperGeeks fornece as bolsas a preços promocionais, além de oferecer o material didático a preço de custo.

Toda a iniciativa, de acordo com a direção da filial canoense, é elevar o potencial da região no futuro, aumentando a criação de empresas e oportunidades que utilizem a Tecnologia da Informação de forma direta ou indireta. “Queremos incentivar as crianças e os pais a irem até a escola e trocar experiências, fomentar o empreendedorismo, a descoberta, as ideias, gerar inovação e oportunidades”, afirma a diretora Keli Kuhn Vanin.

Os interessados em se tornarem padrinhos dos alunos da turma social da SuperGeeks Canoas podem entrar em contato com a equipe da escola por telefone, no número (51) 998 901 625, ou pelo e-mail keli.canoas@supergeeks.com.br.