Superintendente do Gamp faz balanço dos primeiros meses da nova gestão

Desde que chegou ao município, o Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e à Saúde Pública (Gamp) tem sido centro de inúmeras polêmicas e reclamações. Não poderia ser diferente, já que a crise na Saúde atinge diversos setores, agravando-se nos hospitais canoenses. Em conversa com O Timoneiro, o superintendente do Gamp em Canoas, Rafael Lima, relata como a empresa tem lidado com os problemas até agora.

“A empresa assumiu os hospitais em meio a uma transição na esfera municipal, encerramento de ano em nível federal e uma importante crise financeira na esfera estadual”, afirma Rafael Lima. O superintendente avalia que, mesmo diante desse cenário, a situação atual dos hospitais é promissora. Rafael afirma que a empresa já tem escalas completas e novos contratos com fornecedores. “Em termos assistenciais, estamos trabalhando firme para garantir atendimento ágil e de qualidade à população, visando atender demandas reprimidas, inclusive alinhando com a Secretaria de Saúde para iniciarmos, em breve, mutirões de consultas especializadas”, diz Lima.

Transição

De acordo com o superintendente, ainda há ajustes a serem feitos nesta questão. Rafael conta que, na área de recursos humanos, foi necessário reimplantar os funcionários no sistema da folha de pagamento. “Temos, ainda, a questão da informática para finalizar a transição, bem como a apuração de dívidas de fornecedores da gestão passada, que estamos realizando junto ao nosso contratante”, afirma.

Balanço

Segundo o Gamp, o balanço dos primeiros meses em Canoas é positivo. “Todo o processo ocorreu mantendo-se o atendimento assistencial e garantindo serviços de saúde à população.” Rafael Lima afirma que em todos os momentos ocorreu mobilização de equipes para otimizar procedimentos, materiais e equipamentos. O gestor ainda relata que a empresa busca manter diálogo transparente com funcionários e corpo clínico.

Relação com a Prefeitura

Segundo Rafael, a comunicação entre o Gamp e a Prefeitura é excelente. “Passado esse período inicial de ajustes, estabelecendo-se um fluxo de repasses mais previsível, poderemos avançar nas demais parcerias que a Prefeitura necessita”, avalia.

Reivindicações salariais

“Aos poucos estamos resolvendo todas as pendências. Ainda temos dificuldades oriundas da reimplantação do sistema informatizado referente à folha de pagamento. Mas em breve, tudo será normalizado”, promete o superintendente. Na segunda-feira, 20, o Simers – RS ainda apontava que médicos do HPSC, gerenciado pelo Gamp, não haviam recebido salários. De acordo com Rafael, todas as pendências estão sendo regularizadas. “Ressaltamos que as dificuldades não têm nos impedido de sonhar e buscar soluções para a rede de saúde de Canoas. Acima de qualquer dificuldade, o nosso compromisso é e sempre será o de prover serviços de saúde que respondam a essas necessidades”, concluiu Rafael Lima.