Terapias alternativas na Educação Infantil

Monique Mendes*

A Escola de Educação Infantil Centopeia & Cia abriu as portas em março de 2013 em Canoas, com uma proposta humanizada de ensino voltada para o respeito e o desenvolvimento adequado das crianças na primeira infância. Mas, sentindo necessidade de inovar a educação infantil e propor um trabalho que saísse do convencional, a direção resolveu ampliar as atividades e implementar as terapias alternativas.

Segundo a diretora, pedagoga e mestre em Reiki Melina Garibaldi, “as terapias alternativas propostas pela escola não fazem parte do método de ensino, mas de um projeto que visa desconstruir um sistema já concebido e construir uma nova concepção para a primeira infância”, diz.

A primeira infância é o momento em que acontece a formação da criança, inclusive do seu caráter. Segundo a diretora, é nesta fase que os educadores ajudam os pequenos a se tornarem formadores de opinião e seres humanos mais amorosos e autônomos. “Esse projeto vai trabalhar o desenvolvimento de forma natural, onde a criança terá autonomia de criar, fazer relaxamento, meditação e atividades que elas não estão acostumadas a fazerem no dia a dia”, explica.

A escola atende crianças de zero a seis anos e oferece uma proposta pedagógica completa que abrange supervisão pedagógica, acompanhamento com psicopedagoga e cardápio preparado pela nutricionista Cristiane Oliveira Brum. Trabalham com números de alunos reduzidos, em ambientes climatizados e planejados.

Os alunos também têm aulas de inglês, educação física, psicomotricidade, pilates e pilates baby, educação ambiental e educação nutricional. O horário de funcionamento da escola é das 7h às 19h, de segunda a sexta. Está localizada na Rua Ulisses Machado, 140 – Jardim Bonanza em Canoas. Contato pelo whatssap (51) 985601141.

Terapias alternativas trabalhadas na escola

A proposta já está sendo implementada na Escola, mas as datas para o início das oficinas ainda estão sendo definidas.

Cromoterapia – Tratamento que por intermédio das cores, estabelece o equilíbrio e a harmonia entre corpo, mente e emoções.

Aromaterapia – É uma prática terapêutica que se utiliza das propriedades dos óleos essenciais cem por cento puros para restabelecer o equilíbrio e a harmonia pessoal.

Terapias florais – Equilíbrio das emoções. A escola vai trabalhar com os florais de Bach e de Saint germain.

Meditação e Mantras– Trazer tranquilidade e oferecer uma pausa na rotina da criança. Momento de desacelerar e controlar as emoções. Trabalhar os impulsos que sozinhas elas não conseguem exteriorizar.

Oficinas de Mandalas junto com a cromoterapia – ajudará no desenvolvimento da concentração, relaxamento, motricidade, criatividade de maneira livre.

Reiki- Reconhecido como processo de cura, já disponível pelo sistema Único de Saúde SUS. Ajuda trazer e equilíbrio emocional. Ela se socializará melhor e renovará as energias diárias.