Teresinha Antqueviezc: à frente do Simca

Teresinha Antqueviezc, presidente do Sindicato dos Municipários de Canoas (Simca), é outra mulher de destaque na sociedade canoense. Em conversa com O Timoneiro, ela relatou a atual luta da categoria.

Natural de Canoas, Teresinha viveu toda a vida por aqui. Ela afirma que passou por dificuldades na infância, com uma educação rígida. “Aos 13 anos já tentaram me casar, na época mulher só servia para pilotar fogão”, relata.

Segundo ela, a cultura era de que mulheres não poderiam trabalhar fora de casa. Aos 18 anos, já mostrando uma personalidade combativa, fez justamente o contrário do que seria o “ideal” na época e começou a trabalhar como balconista na livraria Fátima. Algum tempo depois, Teresinha prestou concurso municipal. Hoje, ela está há mais de 27 anos trabalhando na Prefeitura, atuando no Simca desde 1999.

Direitos da mulher

De acordo com Teresinha, a situação mudou muito desde sua juventude. “Hoje temos leis como a Maria da Penha e diversos direitos conquistados”, afirma. Mesmo assim, ela acredita que existem muitos direitos a serem conquistados. “A todo momento a tua capacidade é colocada a prova, ainda existe preconceito”, conclui.