Timoneiro completa 52 anos de atividades

No domingo, 29, o jornal Timoneiro completa 52 anos. Fundado em 1966, é o mais antigo veículo de comunicação de Canoas, que é uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul. Fundado por Otomar Ellvanger, Silvio Pierini e Antônio Canabarro Tróis filho, se manteve durante o passar dos anos de forma independente com o empenho de seus colaboradores e leitores. Com atuação crítica, independente e a favor da população, o Timoneiro se destaca na vanguarda da liberdade de imprensa e de opinião e no engajamento social, tratando de assuntos de relevante interesse social como saúde, infraestrutura e saneamento básico. O jornal continua com sua missão, instituída há 52 anos, de sempre estar do lado da população.

Nestes 50 anos, o jornal Timoneiro sempre teve vida própria, sustentada pelo empenho de seus colaboradores e, principalmente, de seus leitores. Para se manter vivo, precisou resistir a diversas adversidades e, em contrapartida, sempre valorizou e defendeu os setores da sociedade que, assim como ele, resistiram e resistem a atitudes autoritárias de governantes de todas as esferas. É pensando nestes setores da sociedade, que resistem ao seu lado, que a equipe do jornal Timoneiro produz cada um dos textos que podem ser lidos em nossas edições.