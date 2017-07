Trabalhadores pedem melhorias no bairro São Luís – Industrial

Trabalhadores do bairro São Luiz – Industrial entraram em contato com o Jornal O Timoneiro e relataram uma série de problemas de infra-estrutura na região. Segundo eles, as ruas João Goulart e Juscelino Kubitschek de Oliveira têm em toda sua extensão irregularidades e obstáculos que impedem o acesso seguro dos pedestres. Alguns profissionais ainda relatam que o serviço de capina não tem sido realizado regularmente e apontam falhas na sinalização e iluminação pública do local.

“Chegou um momento em que estamos receosos de trabalhar e ocorrer um acidente grave. Por vezes não existe forma de passar a pé por ali, a não ser pelo meio da rua. Mesmo nos lugares onde há calçamento, a vegetação toma conta”, afirma Tomas Fleck, presidente da comissão interna de prevenção de acidentes (Cipa) da empresa Aprhol, localizada na região.

De acordo com ele, essa pauta de reivindicações de melhorias para o bairro surgiu em reuniões internas entre os colaboradores. Tomas ainda afirma que centenas de pessoas passam pelo bairro diariamente, e destaca a grande quantidade de caminhões que circulam as vias tanto para realizar entregas quanto coletas.

Festas

Além da falta de estrutura, outro problema tem sido frequente no local. Festas clandestinas vinham ocorrendo na região e motivaram operação conjunta da Secretaria de Segurança Pública do Município, que coibiu a ação.

O que diz a Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Canoas afirma que a Secretaria de Serviços Urbanos “já colocou as equipes responsáveis para realizar a manutenção da iluminação na região do bairro São Luís – Industrial, referido na reclamação dos trabalhadores como “Bairro São José”. Os trabalhos, que incluem a troca de lâmpadas e reatores, tiveram início na noite dessa quarta-feira (5). Já os serviços de capina e roçada deverão ser concluídos até sábado (8). Em relação à sinalização de trânsito, a Secretaria de Transportes e Mobilidade irá enviar equipes para avaliar o estado do local e reparar as marcações desgastadas. Responsável pela fiscalização das calçadas, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação está identificando os proprietários das áreas do Loteamento Industrial Morart que estão sem calçamento ou apresentam vegetação em excesso. Após identificação de cada lote, todos serão notificados para providenciar a pavimentação e recomposição do passeio público.”