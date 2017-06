CANOAS 78 ANOS: Trajetória da representação política canoense a nível estadual e nacional

Como uma das principais cidades do Rio Grande do Sul em número de população e exemplo de pujança econômica na região, Canoas também mantém tradição de representação política a nível estadual e federal. Ao longo dos anos, foram inúmeros nomes que marcaram a trajetória na cidade.

Deputados federais

Jorge Uequed

Bacharel em ciências jurídicas e sociais pela Universidade do Rio dos Sinos, em 1971, advogado, jornalista e publicitário em 1974 foi eleito deputado federal pela legenda do MDB, partido de oposição ao regime militar instaurado no país em abril de 1964. Reeleito em 1978, participou outra vez da Comissão de Ciência. No pleito de 1986 concorreu a uma vaga na Constituinte pela legenda do PMDB. Foi eleito deputado federal em 1974 e depois reeleito em 1978, em 1982, em 1986 e 1990, tive cinco mandatos, entre eles o da Constituinte.

Ivo Lech

Advogado, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unisinos, Ivo da Silva Lech foi vereador em Canoas de 1983 a 1986 e deputado federal constituinte em 1986 pelo Rio Grande do Sul.

Foi presidente da Subcomissão das Minorias, Negros, Populações Indígenas, Pessoas Portadoras de Deficiências, da Assembleia Nacional Constituinte; vice-presidente da Comissão de Saúde, Família e Seguridade Social da Câmara dos Deputados em 1989; presidente do PMDB de Canoas de 1999 a 2003. Atualmente é Secretário Especial de Integração Institucional de Canoas.

Paulo Paim

Em 1985 filiou-se ao PT e no ano seguinte foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul, sendo deputado constituinte. Foi vice-líder do partido entre 1989 e 1991. Foi reeleito deputado sucessivamente em 1990, 1994 e 1998. Entre 1993 e 1994 presidiu a Comissão de Trabalho, Administração Serviço Público da Câmara dos Deputados. Nas eleições de 2002 disputou o cargo de senador, sendo eleito.

Hugo Simões Lagranha

A vida política de Lagranha iniciou em 15 de novembro de 1955, quando foi eleito vice-prefeito de Canoas pela coligação PSD, PRP e PL, tendo exercido o mandato de prefeito municipal em onze oportunidades. Foi prefeito da cidade de Canoas por quase vinte anos. Foi também eleito deputado federal pelo PTB nas eleições de 1994, tendo recebido 71.599 votos. Exerceu o mandato de 1 de janeiro de 1995 até 31 de dezembro de 1996, quando renunciou para concorrer novamente à prefeitura de Canoas.

Luiz Carlos Busato

Bacharel em arquitetura pela Unisinos, fez pós-graduação em urbanismo e em produção e gestão imobiliária. Foi professor nas Faculdades Canoenses (hoje ULBRA). Em 2004, no município de Canoas, concorreu pela primeira vez a vereador e elegeu-se com 3.139 votos. Em 2006 foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul e reeleito em 2010. Nas eleições de 2014 foi eleito deputado federal e em 2015 assumiu o cargo. Em outubro de 2016 foi eleito Prefeito da cidade de Canoas.

Deputados estaduais

Carlos Giacomazzi

Morador de Canoas, presidiu o Lions Club, o Conselho Deliberativo do Clube de Caça, Pesca e Tiro, a Câmara de Indústria e Comércio (Cics) e a Câmara de Dirigentes Lojistas. Atuou como vice-presidente do Canoas Tênis Clube. Eleito prefeito de Canoas em 1968 e em 1985, assumiu o cargo na segunda oportunidade. Na primeira, a cidade era declarada Área de Segurança Nacional. Por quatro mandatos consecutivos, entre 70 e 82, foi deputado estadual.

Nelsinho Metalúrgico

Em 2004, Nelsinho foi eleito o vereador mais votado do PT em Canoas. Já em 2008, foi reeleito com mais de 4 mil votos. Ao tomar posse em janeiro de 2009, Nelsinho foi eleito presidente da Câmara de Vereadores de Canoas. Em 2010 foi eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, tomando posse em janeiro de 2011. Em 2014, foi reeleito para um novo mandato na Assembleia Legislativa.

Luiz Antônio Possebon

Luiz é ex-vereador, ex-deputado estadual e ex-Coordenador de Relações Institucionais do gabinete do prefeito Jairo Jorge. Além de vereador canoense por 20 anos e presidente da Câmara, ele foi deputado estadual e ocupou vários cargos na administração pública. Foi ainda um dos fundadores da Liga Canoense de Combate ao Câncer.

Francisco Dequi

O professor Francisco Dequi é diretor do Instituto Pró-Universidade Canoense (IPUC).Elegeu-se na primeira tentativa como deputado estadual. Após cumprir dois mandatos, o IPUC e suas pesquisas voltaram a ser o principal foco de seus esforços.

Jurandir Maciel

O canoense Jurandir Maciel (PTB), tomou posse em 2011 na Assembleia Legislativa. Jurandir também foi vereador por três mandatos, vice-prefeito e secretário municipal de Saúde de Canoas por oito anos.

Sezefredo Azambuja Vieira

Candidato a deputado estadual pelo Partido da Representação Popular (PRP) em 1947, ficou como suplente até 1950, quando ingressou no cargo. Em 1957 candidatou-se à Prefeitura, mas não chegou ao cargo. No entanto, no pleito seguinte, conseguiu se tornar o prefeito, tendo Hugo Simões Lagranha como seu vice. O mandato durou de 1956 a 1959. Após o mandato de prefeito, foi ainda vereador por dois anos, eleito em 1959 com 1.080 votos.