Trânsito sofre bloqueio no entorno do novo shopping

Nos próximos dias, o trânsito no entorno do ParkShopping Canoas, que será inaugurado em novembro, sofrerá bloqueios temporários. A informação é da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade. O motivo é a implantação da passarela de pedestres da Avenida Farroupilha, entre o Parque Getúlio Vargas e o shopping. A obra é de responsabilidade do empreendimento.

Confira os locais de bloqueio:

Dias 29 (domingo) e 30 de outubro (segunda-feira): das 7 às 19 horas – bloqueio da Avenida Farroupilha, no sentido sul-norte, da esquina da Avenida Dr. Sezefredo Azambuja Vieira até o final do terreno do ParkShopping Canoas. Será realizada a montagem da passarela.

Entre 31 de outubro (terça-feira) e 2 de novembro (quinta-feira): das 7 às 19 horas – bloqueio da Avenida Farroupilha, no sentido sul-norte, desde a rótula da rua Aurora até a Avenida Dr. Sezefredo Azambuja Vieira. Será realizada a montagem da passarela.

Dia 7 de novembro (terça-feira): das 7 às 19 horas – Bloqueio da Avenida Farroupilha nos dois sentidos, somente na projeção da passarela. Será realizada a concretagem da estrutura.

Durante os dias de bloqueio, haverá presença de agentes de trânsito para orientar os motoristas e a circulação se dará pela Rua Liberdade ou pela Avenida Açucena.