Treinamento Funcional dá adeus aos aparelhos de academia

Monique Mendes*

O Treinamento funcional possui uma filosofia diferente dos tradicionais treinos de academia, pois os exercícios desta modalidade podem ser feitos em qualquer lugar e utilizam apenas alguns objetos e o peso do próprio corpo como instrumento. As atividades imitam os movimentos naturais do dia a dia e são os pilares do treinamento físico como: pular, correr, puxar, agachar e empurrar.

Segundo o professor de Educação Física Rafael Sales, “os resultados desta modalidade são mais rápidos que na musculação e outros exercícios, pela quantidade de músculos que se consegue alcançar de uma só vez”. Entre os benefícios estão a correção da postura, melhora do equilíbrio, força muscular, maior flexibilidade, emagrecimento e qualidade de vida.

A aluna Juliana Lucrecio Mahmud, 31 anos, percebeu as diferenças no corpo e na saúde. Os sete quilos que perdeu durante um ano de treino no Centro, definiram seus músculos e auxiliaram na redução das dores da coluna. “Me sinto mais disposta, motivada e quero alcançar outros objetivos, o treinamento mudou minha vida”, diz.

Outra característica do treinamento funcional da CT Unique é que sua realização ocorre apenas em grupos, com horários definidos. Desta forma, o programa se torna mais prático, motivador e dinâmico que a musculação.

“Qualquer pessoa pode realizar o treinamento funcional, pois ele varia de acordo com as habilidades e os interesses individuais de cada aluno”, explica o professor Rafael.

Nutrição é a base do treinamento funcional

Alimentação adequada associada ao treinamento funcional vai potencializar a perda de gordura e ganho de massa magra. “O cuidado com a nutrição é a base do treinamento funcional, seja o objetivo voltado para performance, emagrecimento ou simplesmente para melhorar a qualidade de vida”, explica a nutricionista Simara Beltrame.

Ela ainda salienta que o treinamento funcional exige alta demanda energética, o que torna necessário adequar o planejamento alimentar de acordo com as necessidades e deficiências nutricionais de forma individualizada.

Endereço: Rua Aurora, 570 – Bairro Marechal Rondon – Canoas

Telefone: 99420-4049