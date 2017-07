Trensurb combate comércio irregular no metrô

A Trensurb entregou à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) de Canoas 1.201 mercadorias apreendidas em ações de combate ao comércio irregular no metrô. A SMDE mantém um termo de cooperação técnica com a empresa. A entrega foi realizada na última quinta-feira, 13, e os produtos foram apreendidos nos últimos 30 dias.

Foram entregues à Secretaria: 917 produtos perecíveis (balas, alfajores, torrones, etc.), 118 adaptadores USB para celulares, 69 fones de ouvido, 36 marca-páginas, 33 pares de meias, 15 carregadores portáteis de celular e 13 cartões.

O material apreendido passa agora por uma triagem. Os produtos perecíveis são descartados devido a possíveis riscos à saúde de eventuais consumidores. O restante pode ser retirado pelo ambulante na SMDE desde que comprovada sua origem por meio da apresentação de documentos, como notas fiscais. Por se tratar de comércio ilegal, ele também deve pagar multa para retirar as mercadorias. Se não houver a procura desses produtos não perecíveis por parte dos vendedores, eles são doados a entidades assistenciais do município.

Cooperação dos usuários

O comércio não autorizado de produtos nos trens e estações, bem como a mendicância, são proibidos pelo regulamento do usuário do metrô, além de serem motivo de reclamações diárias recebidas pela Central de Atendimento ao Usuário da Trensurb. A fim de desestimular essa prática, a empresa faz um apelo para que os usuários do sistema nunca comprem nada de vendedores irregulares nem deem esmola nos trens e estações. Os passageiros podem denunciar o comércio irregular, a mendicância e o uso indevido do metrô – além de entrar em contato em casos de emergência – ligando para (51) 3363-8026, número disponível 24 horas por dia.