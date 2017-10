Trensurb divulga edital para abertura de concurso público

A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A (Trensurb) divulgou no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 2, o edital para abertura de concurso público com oferta de 12 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.

As inscrições iniciaram nesta segunda-feira, 2, e seguirão até 23 de outubro. Os candidatos poderão se inscrever para somente 1 (um) Emprego/Ocupação, sendo que a taxa será conforme o nível de escolaridade do Emprego/Ocupação. Ensino Médio e Técnico: R$ 80,00. Ensino Superior: R$ 120,00.

Cargos, requisitos e salários

Emprego: Agente Metroviário – Ocupação: Operação de Estações. Requisitos: Ensino Médio completo. Vagas: 10 + Cadastro Reserva. Carga Horária: 40 horas semanais. Salário Inicial: R$ 1.800,86.

Emprego: Técnico de Serviços – Ocupação: Técnico de Segurança do Trabalho. Requisitos: Diploma de conclusão do Ensino Médio completo com formação no Curso Técnico de Segurança do Trabalho, ministrado por Instituição credenciada e reconhecida pelo Ministério da Educação. Vaga: 1 + Cadastro Reserva. Carga Horária:

40 horas semanais. Salário Inicial: R$ 2.551,40.

Emprego: Analista Administrativo – Ocupação: Advogado. Requisitos: Diploma de conclusão de Curso de Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais (Direito), devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior, credenciada pelo Ministério da Educação e registro definitivo na Ordem dos Advogados do Brasil

(OAB). Cadastro Reserva. Carga Horária: 40 horas semanais com dedicação exclusiva. Salário Inicial: R$ 5.016,92.

Emprego: Analista Administrativo – Ocupação: Contador. Requisitos: Diploma de conclusão de Curso de Graduação em Ciências Contábeis, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior, credenciada pelo Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e Emprego e registro no Conselho Regional de Contabilidade. Cadastro Reserva. Carga Horária: 40 horas semanais. Salário Inicial: R$ 5.016,92.

Emprego: Analista Metroviário – Ocupação: Engenheiro Civil. Requisitos: Diploma de conclusão de Curso de Graduação em Engenharia Civil devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior, credenciada pelo Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e Emprego e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Cadastro Reserva. Carga Horária: 40 horas semanais. Salário Inicial: R$ 7.173,91.

Emprego: Analista Metroviário – Ocupação: Engenheiro Civil – Modalidade Transporte. Requisitos: Diploma de conclusão de Curso de Graduação em Engenharia Civil com Especialização em Transportes, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior, credenciada pelo Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e Emprego e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Cadastro Reserva. Carga Horária: 40 horas semanais. Salário Inicial: R$ 7.173,91.

Emprego: Analista Metroviário – Ocupação: Engenheiro Eletricista/ Eletrotécnico. Requisitos: Diploma de conclusão de Curso de Graduação em Engenharia Elétrica ou Eletrotécnica, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior, credenciada pelo Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e Emprego e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Vaga: 1 + Cadastro Reserva. Carga Horária: 40 horas semanais. Salário Inicial: R$ 7.173,91.

Benefícios

Os empregados da Trensurb têm direito aos seguintes benefícios: Tíquete alimentação/refeição, plano de previdência suplementar, assistência médica/hospitalar, assistência odontológica, vale-cultura e outros previstos em lei.

Após doze meses de efetivo trabalho decorridos da contratação, o novo empregado será enquadrado pelos critérios de maturidade de acordo com o PCEFS – Plano de Classificação de Empregos, Funções e Salários podendo avançar até 2 (dois) padrões na tabela de salários do seu emprego.

Etapas

A prova teórico-objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada a todos os empregos/ocupações no dia 26 de novembro de 2017 e terá duração de 03 (três) horas. A prova contará com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, compostas de 05 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E), conforme conteúdo programático (Anexo II) para todos os empregos/ocupações.

Validade do concurso

O Concurso Público terá validade por dois anos a partir da data de homologação dos resultados, prorrogável por mais dois anos, a critério da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A – Trensurb.