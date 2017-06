Um problema na rede aérea da Trensurb interrompeu os serviços do trem nesta manhã de terça-feira, 20 de junho. Ocasionado por uma falha técnica e rompimento dos cabos, às 10 horas todas as estações foram fechadas. As equipes de manutenção estão trabalhando para normalizar o serviço, e o retorno dos trens está prevista, segundo a empresa, às 13 horas.