UBS CAIC atende com turno ampliado

Durante esta semana, a Unidade Básica de Saúde (UBS) CAIC, localizada no bairro Guajuviras, terá atendimento até às 21 horas, até sexta-feira, 10. A intenção é reduzir a demanda reprimida de consultas básicas na região. O projeto da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) teve início no mês de maio e funciona em esquema de rodízio nas unidades. Esta será a segunda vez que o CAIC atende com horário estendido.

A Carreta da Saúde, do Hospital Universitário de Canoas, administrado pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (Gamp), também estará presente na UBS CAIC, entre 14 e 17 horas. Dois consultórios serão disponibilizados para os atendimentos e orientações. Cerca de 20 profissionais de diferentes especialidades estarão presentes oferecendo atendimento como medição de pressão, orientações sobre doação de sangue e informando sobre doenças e cuidados com a saúde.