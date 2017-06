UBS CAIC terá horário estendido nesta semana

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anuncia que, entre os dias 27 e 29 de junho, a Unidade Básica de Saúde (UBS) CAIC, no bairro Guajuviras, funcionará em horário estendido, das 17 às 21 horas. A medida tem como objetivo zerar a demanda reprimida por consultas básicas nos bairros do município. O horário ampliado ocorrerá na mesma unidade entre os dias 4 e 6 de julho. Entre os dias 10 e 14 de julho, será a vez da UBS Igara abrir as portas no turno extra.

Recadastramento

O prazo para o recadastramento de usuários que possuem alguma demanda de saúde entre os anos de 2012 e 2016, e não foram localizados, termina nesta sexta-feira, 30. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a medida permitiu que 2,5 mil procedimentos fossem agendados graças ao comparecimento da população. O recadastramento deve ser feito na sede da SMS, na rua Dr.Barcelos, 1600.

A Prefeitura identificou, no início de janeiro, um total de 153 mil procedimentos atrasados. Desde o início da Operação Saúde Já, com os mutirões, foram atendidos 83.340 mil pessoas dentro dos procedimentos de consultas, exames e cirurgias que estavam atrasados. Um total de 15,7 mil pacientes buscaram resolver sua demanda na rede particular, informaram que não necessitavam mais do tratamento ou faleceram. Além disso, outras 35,3 mil pessoas são moradores de fora de Canoas e, para receber atendimento, terão que comprovar residência no município para consultas de atenção primária na UBS.