UBS’s de Canoas têm vacina contra Febre Amarela disponíveis

As vacinas contra a Febre Amarela estão disponíveis nas 28 Unidades Básicas de Saúde do município. Qualquer pessoa que nunca recebeu a vacina pode se imunizar a partir dos 9 meses. Para imunodeprimidos e pessoas com idade superior a 60 anos é necessário liberação do médico.

Há dias específicos para cada UBS. Horário das 8 às 17 horas. Segue abaixo:

Segunda-feira: Niterói, Mathias Velho, São Luís, Igara, Rio Branco e Central Park

Terça-feira: Nova Niterói, Natal, Guajuviras, São José, Santa Isabel e Fátima 2

Quarta-feira: Niterói, Harmonia, Santo Operário, Olaria, Fátima 1

Quinta-feira: Cerne, Praça América, São Vicente, CAIC, Boa Saúde

Sexta-feira: Concoban, União, José Veríssimo, Estância Velha, Pedro Luís, Mato Grande