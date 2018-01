UCI Cinemas divulga atrações para as férias

No dia 4 de janeiro, aguardados lançamentos chegaram aos cinemas UCI do ParkShopping Canoas. “Viva – A Vida é Uma Festa” teve como inspiração o Dia dos Mortos mexicano e apresenta uma história sensível sobre família, que destaca principalmente a relação com as avós. Os clientes que adquirirem combos de pipoca e Suco do Bem nas bombonières levam para casa copos temáticos.

“Jumanji: Bem-Vindo à Selva”, que já estava em pré-estreia na última semana, também estreia no circuito nesta quinta-feira. Remake da produção de 1995, conta com novo elenco e direção, mas tem enredo tão cheio de emoções quanto o filme original, que marcou época ao levar para o cinema um mundo de fantasia inspirado em um jogo de tabuleiro. Dwayne ‘The Rock’ Johnson é um dos atores da nova aventura. O longa é um dos destaques da semana do programa Unique e os associados podem comprar as entradas com preços especiais e ainda levar pra casa um brinde exclusivo. O programa de fidelidade da rede UCI também proporciona ingressos com preços diferenciados todos os dias, meia-entrada para qualquer sessão de conteúdo alternativo e entradas com descontos às terças-feiras, em todas as salas, incluindo a XPLUS.

Com pré-estreias nos cinemas também a partir do dia 04, “O Touro Ferdinando” tem direção do brasileiro Carlos Saldanha e é baseado no livro homônimo de 1936. Protagonizado por um touro, passa de forma bem humorada uma mensagem de aceitação às diferenças.

Viva – A Vida é Uma Festa

