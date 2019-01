Ulbra demite mais de 600 profissionais em suas unidades

De acordo com o Sindicato dos Professores do Ensino Privado (Sinpro-RS), o número de professores demitidos pela Ulbra chega a 285. O número é maior do que o estimado inicialmente, que apontava para 200 demissões entre os educadores. No total, contando os funcionários da área administrativa, passa de 600 o número de pessoas desligadas pela universidade.

Também foi informado na reunião que o número de funcionários administrativos demitidos será de 225 na área de abrangência do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Privado dos Vales do Rio Grande do Sul. Ainda falta a universidade informar o número nos outros campi, onde atua o Sindicato dos Trabalhadores em Administração Escolar do Rio Grande do Sul (Sintae-RS). Mas o diretor do Sintae-RS, Luiz Gambim, já calcula cerca de 120, conforme os comunicados que recebeu.

Durante toda a última quarta-feira, 16, a Ulbra e os sindicatos que representam as diferentes categorias do seu quadro de funcionários participaram de reuniões para buscar um acerto em relação ao pagamento das rescisões dos trabalhadores demitidos.

A respeito das demissões, a mantenedora da Ulbra se pronunciou por meio de comunicado enviado à imprensa: “A Aelbra (Associação Educacional Luterana do Brasil), mantenedora da Ulbra, comunica que realizou nesta quinta-feira, 10, um ajuste em seu quadro de professores. A medida tem o objetivo de reduzir os impactos causados pela crise que atinge o setor de Ensino Superior nos últimos anos. A Instituição afirma que a rotina acadêmica segue normalmente e reforça o compromisso com a qualidade de ensino aos seus mais de 35 mil alunos no Rio Grande do Sul”.

No momento, alunos de diversos cursos se mostram preocupados com a demissão em massa. No curso de Biologia, por exemplo, há indefinição sobre o que acontecerá com o museu, que teve seu curador demitido e encontra-se fechado no momento. Os estudantes buscam explicações da universidade e temem que o acervo do museu se perca com as mudanças que estão sendo implementadas pela Ulbra. Até o momento, não houve um pronunciamento oficial da instituição sobre esta situação.