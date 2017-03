Ulbra e Clube Cultural Canoense são campeões

Após três finais de semanas de muitos jogos nas areias das praias gaúchas de Atlântida Sul, Tramandaí e Torres, o Campeonato Gaúcho de Handebol de Areia 2017 conheceu seus campeões. Pelo naipe feminino, a equipe Canoas Handebol/Ulbra consagrou-se campeã. Pelo masculino, o grande vencedor foi o Clube Cultural Canoense/Amigos.

Na etapa final, que ocorreu nos dias 4 e 5 de março, em Torres, os jogos foram ainda mais acirrados. As equipes, altamente técnicas disputaram, sob um clima bem ruim, ponto a ponto pela primeira colocação.

Representando as demais jogadoras da equipe campeã feminina, a atleta Fernanda Varela Paesi, a camisa número 6 do Canoas Handebol/Ulbra, falou em nome da equipe. “Nosso time treinou muito para conseguir esse resultado. Focamos em cada detalhe. Não éramos a equipe favorita, mas conseguimos essa superação. Acertamos os detalhes nos treinos e tivemos muita persistência e força de vontade. Nosso time está muito, muito feliz. Valeu todo esforço. Então, só temos a agradecer pelo apoio da Federação. Com esse resultado, nosso time continuará treinando cada vez mais e difundindo esse esporte tão maravilhoso que é o handebol”, disse.

O diretor de esportes e técnico da equipe Cultural Canoense/Amigos, André Furtado, se pronunciou sobre a conquista. “Foi uma excelente competição realizada pela FGHB, um campeonato completamente equilibrado. Creio que no final, o que fez a diferença, foi a experiência dos nossos atletas, pois temos atletas que já passaram por seleções gaúchas de base e que batalham pelo crescimento do Beach Handebol há muito tempo. Para a cidade de Canoas retornar com um clube forte no handebol e representar a tradição do município, além de gratificante e desafiador, é uma grande responsabilidade. E, conseguimos, neste segundo ano, já emplacar este título, obtido com muito esforço e dedicação. Isso representa a força do handebol canoense”, salientou.

Em nome dos atletas, o camisa 5 do time, Rafael Mallaman, revelou o sentimento de toda a equipe. “É muito grande a alegria que estou sentindo. Ser campeão estadual é uma conquista imensa e única, que premia a luta e a garra de nossa equipe! Somos um grupo de amigos, criado e cultivado a cada ano com muito respeito e dedicação por todos. O que posso falar em nome do grupo é que estamos felizes demais. Agradecemos o apoio do Clube Canoense, que vem nos incentivando. Seguiremos trabalhando para crescer cada vez mais”, destacou.

Esta foi a terceira edição do Campeonato Gaúcho de Handebol de Areia. A partir de agora, a Federação Gaúcha de Handebol se concentra na realização do Campeonato Gaúcho de Handebol de Quadra.

Confira a classificação final:

Feminino

1º: Canoas Handebol/Ulbra

2º: UFRGS/Bud’s

3º: UFRGS/ Buena Onda

Masculino

1º: Clube Cultural Canoense/ Amigos

2º: Clube Cultural Canoense/ Ferro Duro

3º: Canoas Handebol/Repuxo