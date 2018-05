Último dia para regularizar o título de eleitor é nesta quarta-feira, 9

Nesta quarta-feira, 9 de maio, às 19hs, se encerra o período para regularização do título de eleitor nos cartórios eleitorais. Eleitores que precisam fazer seu título de eleitor, alterar dados cadastrais ou transferir o domicílio eleitoral devem comparecer à Justiça Eleitoral até esta quarta-feira para poder votar nas eleições de outubro.

Documentos necessários

O cidadão deverá estar munido dos documentos de:

– Título de eleitor (caso o possua);

– Comprovante de residência (se possível, em nome do eleitor, e, para caso de transferência, com antecedência mínima de três meses);

– Documento oficial de identificação pessoal com foto, filiação, data de nascimento e nacionalidade;

– Comprovante de quitação militar, se for do sexo masculino.

A Justiça Eleitoral de Canoas está situada na Av. Guilherme Schell, 6080 – Centro, Canoas – RS, 02566-000, e abre às 13hs.