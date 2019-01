Últimos dias para pagamento do IPTU com desconto

A Prefeitura de Canoas oferece um desconto de 15% para quem realizar o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) em cota única até o dia 2 de janeiro. A Prefeitura ainda oferece o bônus de adimplência de 2,5% para quem estiver com todos os tributos em dia no último ano, e 5% para quem estiver com as contas do imóvel em dia há dois anos ou mais. A quitação do imposto pode ser feita por meio dos boletos que chegaram pelos Correios ou o contribuinte pode realizar a impressão por meio do portal da Prefeitura, disponível neste link.

Se preferir, o contribuinte pode optar por pagar seu IPTU de forma parcelada utilizando o carnê, são 8 parcelas consecutivas e o vencimento da primeira é no dia 10 de fevereiro. Neste caso, não há o desconto pela antecipação, pode haver apenas o desconto de “bom pagador”, que é o bônus de adimplência de 2,5 ou 5%.