Um ano sem o médico cardiologista Clóvis José Ceratti

SIMONE DUTRA*

O Timoneiro conversou com familiares do médico cardiologista Dr. Clóvis José Ceratti, que faleceu em 19 de julho de 2017, aos 79 anos, após concluir uma manhã de atendimento no seu consultório em Canoas. O irmão Valter e a sobrinha Cláudia contaram com emoção o quanto o Dr. Ceratti era aplicado em seus estudos, tendo feito da profissão um verdadeiro sacerdócio, atualizando-se constantemente e dedicando-se de forma humanitária aos seus pacientes.

Nascido em 1º de fevereiro de 1938, na cidade de Cachoeira do Sul, onde iniciou seus estudos na escola Marista Roque Gonçalves, Clóvis era o quarto dos cinco filhos de Imerio Maximiliano Ceratti e de Cecília Fogliato Ceratti. Posteriormente, mudou-se para a capital gaúcha, onde foi aluno no Colégio Júlio de Castilhos. Ceratti atuou na Polícia Civil e cursou Medicina na atual Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPOA), formando-se em novembro de 1966, e passando então a exercer suas atividades como médico do DETRAN.

Segundo a família, Ceratti era católico fervoroso e pessoa generosa, sempre que solicitado, auxiliava de forma prazerosa nas campanhas da paróquia Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre, que frequentava assiduamente. Por ser desprendido e humanitário, contribuía também financeiramente para diversas entidades assistenciais.

Exemplar também, de acordo com o irmão, foi sua atenção à família e aos amigos: “Nós éramos muito ligados. Estamos todos um pouco sem chão”, relatou Valter. “Ele era o pai de todos da nossa família, o nosso conselheiro, um verdadeiro porto seguro para todos. Eu o procurava para conversar, dividir minhas dúvidas, ou qualquer problema, e ele estava sempre disposto a ajudar”, descreveu a sobrinha Cláudia.

46 anos de devoção ao município de Canoas

Ceratti foi um dos mais respeitados cardiologistas de Canoas, atuando na cidade por 46 anos, em seu consultório na Rua Quinze de Janeiro. Especializado no Instituto de Cardiologia, no qual trabalhou por alguns anos, Clóvis também clinicava em outro consultório próprio, na capital do Estado. Figura importante e reconhecida na comunidade médica e em geral, por sua dedicação e conhecimento no exercício da profissão, tornou-se uma referência em Canoas, onde, também, por vários anos, prestou atendimento médico voluntário e caridoso no antigo Asilo São José, além de responder pela Secretaria de Saúde do município em dois governos do prefeito Hugo Lagranha.