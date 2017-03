Um terço dos canoenses espera por atendimentos de Saúde

Com uma população de 342.643 mil habitantes, conforme o mais recente censo do IBGE, o município de Canoas enfrenta a realidade de ter aproximadamente 35% de sua população com alguma demanda atrasada em serviços de saúde se considerados exames, consultas e procedimentos de cirurgia.

São mais de 121 mil moradores esperando atendimento. No total, 47 mil consultas, 66 mil exames e 8,5 mil cirurgias estão pendentes. No primeiro mês de gestão, a Secretaria Municipal de Saúde elaborou um relatório com as situações mais críticas enfrentadas pela pasta.

Entre os exames mais atrasados estão Ecografia, Densitometria Óssea, Eletroneuromiografia, Endoscopia digestiva e Colonoscopia. A demanda de 66 mil exames é datada do ano de 2012. Entre as 47 mil consultas reprimidas desde 2013 estão Cirurgião Vascular, Dermatologista, Neurologista adulto, Ortopedista e Traumatologista geral e Cardiologista Adulto. Os procedimentos cirúrgicos mais demandados são os seguintes: Cirurgia Geral, Ortopedia e Traumatologia, Plástica, Ginecológica e Clínica.

Mutirão de Saúde

Segundo a Prefeitura, a primeira medida de enfrentamento das demandas reprimidas teve início no dia 2 de fevereiro com a realização da primeira fase do Mutirão de Odontologia. A última etapa acontece no dia 25 de março. Na mesma data terá início um mutirão de consultas e cirurgias.