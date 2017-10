Uma categoria que conquistou seu espaço em Canoas

Monique Mendes

O Dia do Comerciário é celebrado anualmente no Brasil em 30 de outubro. A data, que foi instituída oficialmente no dia 14 de março de 2013, representa uma conquista para a classe dos comerciários, marcada por anos de lutas e manifestações pela busca dos seus direitos. Para o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Canoas (Sindec), Antonio Fellini, é importante ter um dia para lembrar e celebrar a história da classe. “Representa de certa forma esperança. Enquanto o ser humano tiver esperança, há lutas e grandes vitórias”, diz.

Fellini trabalhou durante anos no comércio de Canoas e dedicou boa parte de sua vida em prol da classe. Conhece de perto a realidade da área. Ele recorda do tempo em que os comerciários ainda não tinham o sindicato e das dificuldades passadas. “Não tínhamos autonomia e quando sentíamos necessidade de reclamar, nos restava a federação em Porto Alegre. O transtorno era grande”, diz.

O primeiro órgão representativo da categoria na cidade não surgiu de maneira tranquila. Segundo o presidente, foram muitos os obstáculos e desafios enfrentados para chegar até aqui. “Enfrentamos ao longo dos anos inúmeras batalhas, negociações de dissídios e busca por benefícios para garantir os direitos de todos”.

Com trabalho árduo e união da categoria, foi fundado oficialmente o Sindicato dos Empregados no Comércio de Canoas (Sindec), no dia 19 de março de 1980. O Sindec iniciou as atividades na casa de Fellini, em Mato Grande. Depois passou a ocupar uma sala alugada na Rua Cândido Machado. Apenas em 1984 se adquiriu o terreno onde está localizada a sede própria. Segundo Fellini, a sede é a maior vitória dos comerciários, pois foi construída com muito trabalho, luta e união.

Outra importante conquista do Sindec foi a escola infantil Pequeno Comerciário, uma das maiores reivindicações das mães comerciárias de Canoas. A classe ainda conta com atendimento médico especializado, salão de festas e uma colônia de férias na Praia do Araçá, em Capão da Canoa.

Os comerciários de Canoas são peças fundamentais para fomentar a economia do município. “Todas as conquistas foram construídas por esforço coletivo e união, por isso temos muito o que comemorar ”, finaliza Fellini.

Almoço para os comerciários

Há mais de 20 anos o sindicato realiza um almoço em alusão ao Dia do Comerciário, que será celebrado na próxima segunda-feira, 30. Este ano não foi diferente, o evento ocorreu na quinta-feira, 26, das 11 às 14 horas, em sua sede. Aproximadamente 700 pessoas estiveram presentes na comemoração.