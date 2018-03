Unidade Móvel da Saúde atende no bairro Niterói

A Unidade Móvel da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Canoas, que realiza atendimentos odontológicos de demanda espontânea junto à carreta do Sesc-RS, na Praça do Avião, estará presente no Prefeitura Mais Perto. De 20 a 24 deste mês a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Pernambuco, no bairro Niterói, sediará o programa. No dia 26 de março, a Unidade retorna para a frente do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

Na Unidade Móvel da Saúde são atendidas as demandas de urgência, com a presença de profissionais da Prefeitura de Canoas, através de uma escala entre os cirurgiões-dentistas das Unidades Básicas de Saúde.

A distribuição de senhas ocorrerá diariamente, sempre a partir das 8 horas.