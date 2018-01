O turno estendido nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) retorna nesta terça-feira, 23. As primeiras unidades contempladas são Estância Velha e Fernandes, que até quinta-feira, 25, atendem a população entre 17 e 21 horas.

Outra ação que acontece no mesmo período é o mutirão de reavaliação de necessidade de ecografias mamárias. Os atendimentos iniciam nesta terça-feira e vão até quinta-feira, 25, no Centro de Referência da Mulher, localizado na Praça do Avião.