Unilasalle Canoas conquista título de Universidade

No dia 8 de maio de 2017, com publicação da Portaria n° 597 do Diário Oficial da União, o Ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, homologou a concessão do título de Universidade à instituição Lassalista. Agora, o então conhecido centro universitário do município de Canoas passa a responder à comunidade sob um novo status, cujas responsabilidades com a qualidade da educação são ainda maiores.

A busca pelo título de universidade surgiu no ano de 2013, após definição do Conselho Provincial dos Irmãos Lassalistas, responsáveis pela Rede La Salle de educação em todo Brasil. A partir dessa decisão, a instituição estabeleceu seu plano de desenvolvimento institucional (PDI) com o foco em ações que a permitissem, em médio prazo, alcançar os indicadores preconizados pelo MEC a fim de conquistar o título de universidade.

Uma dessas ações foi o investimento com foco na criação de novos programas de pós-graduação – em nível de mestrado e doutorado. Além disso, a instituição incorporou uma organização político-pedagógica com o propósito de cumprir as métricas semestrais estabelecidas no controle dos indicadores do MEC.

No campo da infraestrutura, uma das principais possibilidades de mudança na detenção do status de universidade é a possibilidade de estabelecer uma estrutura multicampi. Diferentes localidades poderão integrar a mesma instituição, inclusive com abrangência nacional.