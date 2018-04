Upa do Idoso é inaugurada no Centro da cidade

A Prefeitura de Canoas inaugurou na terça-feira, 10, a nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Idoso e o Centro de Referência do Idoso (CRI), que agora saíram do bairro para o centro da cidade. A UPA está localizada na Avenida Guilherme Schell, 6.184. O atendimento, personalizado para quem tem mais de 60 anos é inédito no País. A antiga sede, no bairro Rio Branco, vai abrigar uma Clínica de Saúde da Família.

A vice-prefeita Gisele Uequed (Rede) ressaltou durante o discurso de inauguração, a importância da mudança: “os idosos terão melhor acesso, instalações mais confortáveis, além é claro, do atendimento especializado. “A gente precisava melhorar e conseguimos. Os profissionais e pacientes tem um novo ótimo local de trabalho, um espaço que garante dignidade aos funcionários e a todos os canoenses”, destacou Gisele. Uma das primeiras pacientes a ser atendida na nova UPA do Idoso, a aposentada Teresinha Chagas Schmidt, moradora do bairro Mathias Velho, ficou impressionada com o novo espaço. “A equipe me acolheu muito bem, fui atendida rapidamente. Além de tudo, aqui é mais perto do que no local anterior”, disse ela.

Na avaliação da secretária da Saúde de Canoas, Rosa Groenwald, a nova sede da UPA oferece aos idosos e aos trabalhadores melhores condições. “É um momento importante na história de Canoas. Estamos mostrando como se faz gestão em saúde ao instalar este equipamento no Centro e ao transformar a antiga UPA na Clínica de Saúde da Família”, afirma a secretária. O investimento realizado pela Prefeitura na nova sede foi de R$ 180 mil entre reformas, adequações e mobiliário.