UPA do Idoso inaugura sede no Centro

A Prefeitura de Canoas realiza nesta terça-feira, 10, a inauguração do novo prédio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Idoso. O equipamento está localizado na Avenida Guilherme Schell, 6.184, área central da cidade. O antigo prédio, no bairro Rio Branco, vai abrigar uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

O investimento realizado pela Prefeitura foi de R$ 180 mil entre reformas, adequações e mobiliário. São 13 profissionais que trabalham nas seguintes especialidades: Geriatra, Clínico, Assistente Social, Psicologia, Nutricionista e Enfermagem. A UPA oferece serviços médicos e de enfermagem.

UPA do Idoso – Horário: segunda a sábado, das 7 às 19 horas

Centro de Referência do Idoso – Horário: segunda a sexta, das 7 às 19 horas