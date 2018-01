UTI Adulto do Hospital Universitário é reinaugurada

O prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, e a secretária da Saúde do município, Rosa Maria Groenwald, estiveram, na tarde de quarta-feira, 17, na nova UTI Adulto do Hospital Universitário, administrado pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (GAMP). A ala foi restaurada para melhor atender aos pacientes e estava desativada desde 2015, por falta de investimentos dos antigos gestores.

A reforma possibilitou a abertura de um espaço moderno e equipado, com 12 leitos à disposição dos pacientes.

O diretor técnico do Hospital Universitário, Fernando Farias, acredita que as novas instalações são de fundamental importância para o serviço prestado pela Prefeitura em parceria com o GAMP.

Com a reforma, a UTI Adulto conta com uma estrutura física ampliada, onde os pacientes ficam em boxes individuais, aumentando a privacidade entre os internos e proporcionando um contato maior com os familiares. Além disso, todos os espaços estão equipados para oferecer hemodiálise.