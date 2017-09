Vagas de emprego abertas para o novo shopping de Canoas

As contratações de funcionários para o ParkShopping Canoas já estão em andamento. Para aumentar as chances de trabalhadores canoenses preencherem essas colocações, a Prefeitura procurou a administração do shopping e firmou uma parceria para disponibilizar as vagas em seu Banco de Oportunidades. A ferramenta, online e gratuita, permite o cadastro de currículos e também de empresas para captação de candidatos a empregos, intermediando o contato entre as duas partes.

Após contato com o shopping, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município (SMDE) criou o “Banco de Oportunidades – Programa ParkShopping”, que tem como objetivo fomentar a participação do canoense nos processos de seleção para funcionários do novo empreendimento da cidade. De acordo com o Grupo Multiplan, a chegada do centro comercial oportuniza a criação de 3 mil vagas de empregos diretos.

As pessoas e empresas interessadas podem acessar o site e preencher o formulário eletrônico ou se dirigir até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Rua Dr. Barcelos, 969 – telefone 3425-7614), das 8h30 às 17h e fazer pessoalmente o cadastro.